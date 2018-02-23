Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme girişimine karşı imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın başlatıldığı noktalardan biri de Ankara'daki Şeker-İş Sendikası önü. Burada Ulusal Kanal'a konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "14 fabrikanın özelleştirilme süreci başladıktan sonra eğer gerçekleşecek olursa en az bu fabrikaların 7 tanesinin kapanacağı açık bizim açımızdan" dedi

Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme girişimine karşı işçi ve çiftçiler harekete geçti. Birçok ilde imza kampanyası başlatıldı. 1,5 milyonun üzerinde imza toplanması bekleniyor.



İmza kampanyasının başlatıldığı noktalardan biri de Ankara'daki Şeker-İş Sendikası önü.



ULUSAL KANAL'A KONUŞTU



Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programında Hasret Kaya'nın sorularını cevaplandırdı.



İsa Gök şunları söyledi:



"14 fabrikanın özelleştirilme süreci başladıktan sonra eğer gerçekleşecek olursa en az bu fabrikaların 7 tanesinin kapanacağı açık bizim açımızdan. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, kesinlikle şeker fabrikalarının çalışmasını sağlayan aktörlerle mutlaka oturulup konuşulması gerekiyor. Şeker pancarı öyle bir ürün ki alıcısının tek olduğu, sadece şeker fabrikalarının alıcısının olduğu ve kotalı bir üretim türüdür. Eğer burada üreticiler, çalışanlar ve taşıyıcılar, besiciler bu üretimin içinde olmaz ise şeker fabrikalarının çalışması mümkün değildir."



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