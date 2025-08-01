‘Şekersiz’ yasağı başladı! Yeni kurala uymayana satış yok

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle, üzerinde “şekersiz” yazan ancak tatlandırıcı ya da doğal şeker içeren içeceklerin satışı yasaklandı. Uygulama 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
‘Şekersiz’ yasağı başladı! Yeni kurala uymayana satış yok
Yayınlanma: Güncellenme:

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aylar önce duyurduğu etiket düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, üzerinde “şekersiz” ibaresi bulunan ancak tatlandırıcı veya doğal şeker içeren içeceklerin satışı yasaklandı. Bakanlık, bu ifadenin tüketiciyi yanıltıcı olduğu gerekçesiyle piyasadaki ürünlerden kaldırılmasını zorunlu hale getirdi.

TÜKETİCİYİ YANILTIYOR

Gıda Bülteni’nin aktardığına göre, hurma, agave, pekmez gibi doğal şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde “şekersiz” ibaresinin yer alması, özellikle şeker hastaları, obezite riski taşıyan bireyler ve diyet yapanlar açısından yanıltıcı bulundu. Bu nedenle düzenleme, tüketici sağlığını koruma amacıyla devreye alındı.

YENİ ETİKET ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamayla birlikte, tatlandırıcı içeren içeceklerin etiketinde “tatlandırıcı içerir” ifadesinin farklı renk ve yazı stiliyle açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale geldi. Ürünler, bu ifadeye yer verilmeden satışa sunulamayacak.

UYMAYANA SATIŞ YASAĞI

Bakanlık, tebliğe uymayan firmalara karşı denetim başlatılacağını ve kurallara aykırı ürünlerin satışının yasaklanacağını duyurdu. Market raflarında bulunan ve etiket değişikliği yapılmamış ürünler de denetime tabi tutulacak.

Akciğerlerimiz plastik dolabilir: İnsanlar günde 68 bin mikroplastik parçacığı soluyor!Akciğerlerimiz plastik dolabilir: İnsanlar günde 68 bin mikroplastik parçacığı soluyor!Sağlık
Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen illerMeteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen illerHava Durumu
200 bin liralık içkiyi çaldılar, 2 ay sonra yakalandılar: “Hepsini içtik” dediler!200 bin liralık içkiyi çaldılar, 2 ay sonra yakalandılar: “Hepsini içtik” dediler!Yurt
şekersiz tarım ve orman bakanlığı yasaklandı
Günün Manşetleri
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
70 ilde dev uyuşturucu operasyonu
PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
HÜKÜMET YENİ BİR TEKLİF SUNDU
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
GREV ERTELEME KARARI HUKUKA VE İÇ CEPHEMİZİN BİRLİK İHTİYACINA AYKIRIDIR
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
KOMİSYON ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
GREV MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ!
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
Meteoroloji o illere müjdeyi verdi Meteoroloji o illere müjdeyi verdi
Bakanlık ifşa etti! Bakanlık ifşa etti!
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat!