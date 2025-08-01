‘Şekersiz’ yasağı başladı! Yeni kurala uymayana satış yok

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aylar önce duyurduğu etiket düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, üzerinde “şekersiz” ibaresi bulunan ancak tatlandırıcı veya doğal şeker içeren içeceklerin satışı yasaklandı. Bakanlık, bu ifadenin tüketiciyi yanıltıcı olduğu gerekçesiyle piyasadaki ürünlerden kaldırılmasını zorunlu hale getirdi.

TÜKETİCİYİ YANILTIYOR

Gıda Bülteni’nin aktardığına göre, hurma, agave, pekmez gibi doğal şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde “şekersiz” ibaresinin yer alması, özellikle şeker hastaları, obezite riski taşıyan bireyler ve diyet yapanlar açısından yanıltıcı bulundu. Bu nedenle düzenleme, tüketici sağlığını koruma amacıyla devreye alındı.

YENİ ETİKET ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamayla birlikte, tatlandırıcı içeren içeceklerin etiketinde “tatlandırıcı içerir” ifadesinin farklı renk ve yazı stiliyle açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale geldi. Ürünler, bu ifadeye yer verilmeden satışa sunulamayacak.

UYMAYANA SATIŞ YASAĞI

Bakanlık, tebliğe uymayan firmalara karşı denetim başlatılacağını ve kurallara aykırı ürünlerin satışının yasaklanacağını duyurdu. Market raflarında bulunan ve etiket değişikliği yapılmamış ürünler de denetime tabi tutulacak.