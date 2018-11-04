Amerika, Türkiye'yi kuşatma operasyonunu Suriye, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nin yanı sıra Karadeniz'de de sürdürüyor. Washington, Türkiye'nin hassas yaklaştığı Kırım konusunu kaşıyarak Ankara- Moskova ilişkilerini bozmaya çalışıyor. Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel'e göre Ukrayna Lideri Petro Poroşenko'nun Türkiye ziyareti bu kapsamda değerlendirilmeli.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Türkiye ziyaretinin perde arkası tartışılıyor.



Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, son dönemde Türkiye'nin Kırım konusunda Rusya ile mutabık kalacak açılımlar üzerinde durduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın Poroşenko ile yaptığı ortak basın toplantısında kullandığı bu sözlerini de değerlendirdi Ünver Sel. Erdoğan'ın daha önceki çıkışlarına göre daha yumuşak bir dil kullandığını, Ankara'nın Kırım konusunda Moskova'nın yanında yer almasının bir mecburiyet olduğunu ifade etti.



Rusya'nın Kırım politikasında meşru olduğunu söyleyen Sel, Kırım halkının kendi kaderini tayin ettiklerini hatırlattı.





ulusal.com.tr

Haber:Doğukan Çoban

Kamera:Tansev Kara