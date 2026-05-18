Sel ve taşkın riskine karşı o ilçede eğitime 3 günlük ara verildi

Tokat'ta etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, Almus Barajı’nı tam doluluk seviyesine ulaştırdı. Yeşilırmak’ta su seviyesinin tehlikeli boyuta ulaşacağı öngörülürken, Turhal ilçesi için eğitime üç gün ara verildi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Sel ve taşkın riskine karşı o ilçede eğitime 3 günlük ara verildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Tokat Valiliği, şehir genelinde süregelen sağanak yağışların ardından Yeşilırmak ve bağlı derelerde taşkın riskinin arttığını vurguladı. Meteorolojik verilerin yağışın devam edeceğine işaret etmesi üzerine, Almus Barajı’ndaki su tahliye süreciyle birlikte ırmak yatağındaki riskin en üst seviyeye çıkması bekleniyor.

"EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLMİŞTİR"

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, tedbir amaçlı alınan karar şu ifadelerle duyuruldu:

"19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Alınan güvenlik önlemleri yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadı. Valilik, Turhal ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti. Bölgedeki su seviyesi ve meteorolojik gelişmeler yetkililerce anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.

Ürgüp’te 10 yıllık sır perdesi kalktı: Katil en yakınlarından çıktı!Ürgüp’te 10 yıllık sır perdesi kalktı: Katil en yakınlarından çıktı!Gündem
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...Spor
Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış! "İran'ın tam hakkıdır"Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış! "İran'ın tam hakkıdır"Gündem
eğitime ara verildi sel taşkın
Günün Manşetleri
Özkan Yalım'ın yeni ifadesi: "Spor çantada 1 Milyon lira..."
"Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"
Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış!
Önemli açıklamalar
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Sıcak çatışma kapıda mı?
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
"Yeni bir korsanlık eylemidir"
Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı?
Çok Okunanlar
BİM’de yaz alışverişi başlıyor! BİM’de yaz alışverişi başlıyor!
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar
İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir! İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir!