Sel ve taşkın riskine karşı o ilçede eğitime 3 günlük ara verildi

Tokat Valiliği, şehir genelinde süregelen sağanak yağışların ardından Yeşilırmak ve bağlı derelerde taşkın riskinin arttığını vurguladı. Meteorolojik verilerin yağışın devam edeceğine işaret etmesi üzerine, Almus Barajı’ndaki su tahliye süreciyle birlikte ırmak yatağındaki riskin en üst seviyeye çıkması bekleniyor.

"EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLMİŞTİR"

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, tedbir amaçlı alınan karar şu ifadelerle duyuruldu:

"19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Alınan güvenlik önlemleri yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadı. Valilik, Turhal ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti. Bölgedeki su seviyesi ve meteorolojik gelişmeler yetkililerce anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.