Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Yüksek Mahkeme dışında da atamalar yapıldı. Bakan yardımcıları değişti, bakanlıklara bağlı müdürlüklere yeni isimler atandı.

Yeni AYM üyesi seçildi. Bazı bakan yardımcıları değişti. Bilgi teknolojisinde yeni tedbirler alındı. Sendikaların üye sayısı açıklandı.



Resmi Gazete'de 6 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı kararları, Yönetmelikler ve Genelgeler yayımlandı.



Buna göre, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.



Menteş daha önce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, OHAL Komisyonu Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuştu. Menteş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AYM’ye atadığı 5'inci üye oldu.



Resmi Gazete'de atama kararları da yayımlandı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Metin Eker atandı.



Karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak yerine Şeref Kalaycı getirildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ise Mehmet Tuntaş’ın atanmasına karar verildi.



Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Mustafa Erdoğan’ın ataması yapıldı.



Resmi Gazete'de atama kararları dışında genelgeler ve istatistikler de yayımlandı.



12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle bilgi ve iletişim güvenliğine ilişkin yeni tedbirler alındı. Kritik bilgi ve verilerin güvenli bir şekilde depolanacağı belirtildi. Genelgeye göre, yerli ve milli kripto sistemlerinin geliştirilmesi teşvik edilecek.



Resmi Gazete'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri de paylaşıldı. Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarına ilişkin istatistiklere göre Memur Sen'in üye sayısı 1 milyon 19 bin 853. İkinci sırada ise 413 bin 339 kişiyle Türkiye Kamu Sen yer alıyor.





ulusal.com.tr