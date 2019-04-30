HDP’nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e övgüler yağdırdı.

HDP’nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e övgüler yağdırdı.



Demirtaş, “Gül’ün hukuksuzluklara karşı açık bir tutum sergilemesi Türkiye demokrasisinin hayrına” dedi. CHP’li İmamoğlu da “Gül sesini daha fazla yükseltmesi gerekir” demişti.



Tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş, BBC Türkçe’nin sorularını yanıtladı. HDP seçmenlerinin Batı kentlerinde sandığa gitmiş olmasının çok sevindirici olduğunu söyleyen Demirtaş, “CHP’li belediyelerin bize diyet borcu değil; halkın tamamına eşit, adil, şeffaf, demokratik hizmet borcu vardır” dedi.



Demirtaş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “ülkedeki hukuksuzluklara karşı daha açık bir tutum sergilemesinin Türkiye demokrasisinin hayrına olacağı kanaatinde olduğunu” söyledi.



“Seçimlerin ardından sizin de aktif siyaset döneminizde görevde olan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’ndan iktidara yönelik yapılan eleştiriler arttı. Kendilerinin bu eleştirel tutumlarını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna Demirtaş şu yanıtı verdi:

“Sayın Gül uzun süre cumhurbaşkanlığı yaptı. Ben de o sıralarda partimin eş başkanlarındandım. Birçok konuda düşüncemiz uyuşmasa da diyaloga açık uyumlu tarzıyla, kendi yetkilerini ve sınırlarını dikkate alan tutumuyla saygın bir yönetim anlayışı vardı. Kendi beyanlarına göre aktif siyasette yer almayı düşünmüyormuş. Ama ülkedeki dehşet boyutlarına ulaşan hukuksuzluklara karşı daha açık bir tutum sergilemesinin Türkiye demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim. “Sayın Davutoğlu ise bugün ülke içinde ve Suriye’de yaşanan birçok facianın mimarlarındandır. Siyasete aktif olarak dahil olur mu olmaz mı kendi bileceği iştir. Ama işe samimi özeleştiri ve özürle başlamak yerine akıl dağıtmakla başlarsa kimsenin o sicili bozuk aklı alacağını sanmıyorum. Sayın Davutoğlu’nun eleştirmeye değil özeleştiri vermeye daha yakın olması gerekir.”



Benzer açıklamalar daha önce CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan gelmişti. Abdullah Gül, geçen haftalarda “Vaktiyle bize yapılan yanlışları, biz güçlü olunca başkalarına yapmamalıyız” demiş, bu açıklamaya CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan “Seslerinin daha çok çıkması lazım” yorumu gelmişti. Gül bir açıklama daha yapmış ve “Türkiye’yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline getirmemek gerekir” demişti.



Röportajda Demirtaş’a “Hem seçim sonuçları hem de oy tartışmaları nedeniyle 31 Mart seçimleri sonrasında Ekrem İmamoğlu ismi öne çıktı. İmamoğlu’nun siyasi çizgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltildi.



Demirtaş şu yanıtı verdi: “Kucaklayıcı dil siyasette önemli ve anlamlıdır. Farklılıklara saygı duyarak siyaset yapmak tüm ülkeye kazandırır, toplumun tamamı bundan fayda görür. Ancak bunu sözde yapmak yetmez, pratikte de gerçekleştirmek gerekir. Sayın İmamoğlu’nun kutuplaştıran, ötekileştiren baskılara, şantajlara boyun eğmeden demokrasi içerisinde birlik siyasetinde ısrarcı olmasını diliyorum. Bu çerçevede başarılı olmasını temenni ederim.” Aydınlık