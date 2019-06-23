banner1005
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı, hastaneye kaldırıldı
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı, hastaneye kaldırıldı
Avusturya bu ziyareti tartışıyor
Avusturya bu ziyareti tartışıyor
İstanbul'dan acı haber: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul'dan acı haber: 2 ölü, 1 yaralı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Selahattin Demirtaş'tan Öcalan açıklaması

HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan, Öcalan'ın 'tarafsızlık' çağrısına yanıt geldi. Demirtaş mesajında "Öcalan'ın barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağım, polekmiklerin tarafı olmayacağız" dedi.

Selahattin Demirtaş'tan Öcalan açıklaması

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tartışma yaratan mektubu üzerine, HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mesaj gönderdi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Demirtaş, "polemiklerin tarafı olmayacağız" dedi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan "HDP'ye yaptığı tarafsızlık" çağrısı sonrası HDP’den açıklama gelmiş, duruşumuz aynı mesajı verilmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hdp #selahattin demirtaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.