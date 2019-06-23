Selahattin Demirtaş'tan Öcalan açıklaması

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tartışma yaratan mektubu üzerine, HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mesaj gönderdi.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Demirtaş, "polemiklerin tarafı olmayacağız" dedi.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan "HDP'ye yaptığı tarafsızlık" çağrısı sonrası HDP’den açıklama gelmiş, duruşumuz aynı mesajı verilmişti.
ulusal.com.tr
HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan, Öcalan'ın 'tarafsızlık' çağrısına yanıt geldi. Demirtaş mesajında "Öcalan'ın barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağım, polekmiklerin tarafı olmayacağız" dedi.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tartışma yaratan mektubu üzerine, HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mesaj gönderdi.