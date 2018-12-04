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Selahattin Demirtaş’ın cezası onandı

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları onandı

Selahattin Demirtaş’ın cezası onandı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’nce onandı.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #selahattin demirtaş
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