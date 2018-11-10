Kuruluşumuzun ve kurtruluşumuzun devrimci lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, doğum yeri Selanik'te binlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı törenle anıldı. Yalnızca büyüdüğü yerde değil, dünyanın dört bir yanında anma törenleri düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında doğum yeri Selanik'te düzenlenen törenle anıldı.



Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın ev sahipliğinde, Atatürk'ün doğduğu ev olan Atatürk Evi'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen binden fazla öğrenci ve vatandaş katıldı.



Selanik Başkonsolosu Okan, burda yaptığı konuşmada "Yurdun her köşesinde, dünyanın her yerinde onu bugün anıyoruz. Ama, onu doğduğu bu evde anmak bambaşkadır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde de bir tören düzenlendi.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de anma töreni yapıldı. Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı film gösterimi yapılan törende, Atatürk hakkında kompozisyon ve şiirler okundu.



Atatürk Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da görev yaptığı kançılaryada da anıldı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy,Atatürk'ün Türk-Bulgar dostluğuna verdiği öneme dikkati çekti.



Türkiye'nin Saraybosna, Belgrad, Zagreb, Üsküp, Tiran ve Priştine büyükelçiliklerinde de tören düzenlendi.



Bir başka tören de Nijerya'da düzenlendi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren Abuja Büyükelçiliğinde düzenlenen törende konuştu.Büyükelçilik çalışanlarının katıldığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



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