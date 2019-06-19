Baykar Savunma Teknik Müdürü ve CTO Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 1 kuruş almadığını söyledi. Bayraktar, "İftira atanlar için Hukuki yollara başvurduk senin gibi terörist seviciler için de başvuracağız" açıklaması yaptı

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve CTO Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 1 kuruş almadığını söyledi.



Bayraktar, şunları belirtti:



"İBB’den 1 kuruş almadı @T3Vakfi'mız.



İftira atanlar için Hukuki yollara başvurduk senin gibi terörist seviciler için de başvuracağız.



Desteklediğimiz Gençlerimiz dünya 1,2 ve 3'sü oldular.



Onlar çok daha gelişmiş SİHA'lar yapıp empati kurmaya çalıştığın teröristleri üzecekler."



ulusal.com.tr



