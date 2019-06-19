banner1005
Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
Belçika'da 2 terörist tutuklandı
Belçika'da 2 terörist tutuklandı
Eski UEFA Başkanı Platini serbest bırakıldı
Eski UEFA Başkanı Platini serbest bırakıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Selçuk Bayraktar'dan flaş İBB açıklaması

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve CTO Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 1 kuruş almadığını söyledi. Bayraktar, "İftira atanlar için Hukuki yollara başvurduk senin gibi terörist seviciler için de başvuracağız" açıklaması yaptı

Selçuk Bayraktar'dan flaş İBB açıklaması

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve CTO Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 1 kuruş almadığını söyledi.

Bayraktar, şunları belirtti:

"İBB’den 1 kuruş almadı @T3Vakfi'mız.

İftira atanlar için Hukuki yollara başvurduk senin gibi terörist seviciler için de başvuracağız.

Desteklediğimiz Gençlerimiz dünya 1,2 ve 3'sü oldular. 

Onlar çok daha gelişmiş SİHA'lar yapıp empati kurmaya çalıştığın teröristleri üzecekler."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Selçuk Bayraktar #ibb
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.