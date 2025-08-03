Selçuk Bayraktar, Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabında konuştu

Yalova Atatürk Şehir Stadyumu’nda, STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın 2. etap yarışmaları büyük bir coşkuya sahne oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da etkinliğe katılarak yarışmacılarla buluştu.

Bayraktar konuşmasında, “Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) bu yıl muhteşem coşkusuyla başladığını” belirtti ve “İlk olarak kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduklarını” hatırlattı.

“30 AĞUSTOS’TA MAVİ VATAN”

Katılımcılara önemli tarihler veren Bayraktar, “17-21 Eylül’de neredeyiz? Herkesi İstanbul’a bekliyoruz. Ondan önce bir sürprizimiz daha olacak. 30 Ağustos’ta neredeyiz? TEKNOFEST Mavi Vatan’da İstanbul Tersanesi’nde inşallah Mavi Vatan’ın kahramanlarıyla, Barbaros Hayrettin’in torunlarıyla ve yüksek teknolojiye damgasını vuracak, Mavi Vatan’da hür ve bağımsız olmamızı sağlayacak eserleriyle gençlerimizin yarışmalarına tanıklık edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alacak donanımları da paylaşan Bayraktar, “TCG Anadolu orada olacak. Kızılelma’mız, TCG Anadolu’nun üzerinde olacak. Bunun yanında Bayraktar TB3 orada olacak. Milli fırkateynlerimiz olacak. Hatta bir de büyük sürprizimiz olacak. Yine aynı şekilde tüm Yalova’yı TEKNOFEST Mavi Vatan’a bekliyoruz.” dedi.

Yarışmacıların bir kısmının kendi dronlarını yaptığını vurgulayan Bayraktar, “Hatta bu teknolojiye bir anlamda ilave yeniliklerle geldiler. Zorlu bir şekilde, zorlu bir parkurda yarıştılar kendilerini tebrik ediyorum.” dedi.

STM’nin yarışmadaki katkısına da değinen Bayraktar, “Yarışmanın paydaşı olan STM’yi ilk yıldan itibaren gösterdiği gayretten dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYI MEDENİYETİMİZİN GÜNEŞ YÜZLÜ ÇOCUKLARI İNŞA EDECEK”

Bayraktar, Türkiye’nin tam bağımsızlık hedefini vurgulayarak, şu sözlerle devam etti:

“İnşallah sizlerin gayreti ve coşkusuyla TEKNOFEST kuşağının dünyaya damgasını vuracak yüksek teknoloji işlere imza atmasıyla ve milletimizi desteğiyle ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda bir adım daha öteye gidecek. Bu teknolojiler tüm dost ve kardeş coğrafyaları bir anlamda aydınlatacak. Dünyayı yıkıldığı yerden medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları yani sizler yeniden inşa edeceksiniz. Sizlerle yol arkadaşı olduğum için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. İnşallah sizlerle medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının doğrulttuğu dünyada, o güzel dünyada yeniden buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.”

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Programda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bayraktar, TEKNOFEST ikliminin etkisini hissettirmeye başladığını belirtti. “Bugün muhteşem bir coşkuyla şampiyonlara ödüllerini verdik. Daha bu birinci etap. Dünya Şampiyonası da var.” dedi.

Yarışmacı Koray Demir’le yaşadığı diyaloğu aktaran Bayraktar, “Sen de mi kendi dronunu yaptın? Peki neden dron yapıyoruz? Bu bir hobi mi?” sorularını yöneltti. Demir ise, “Bu milli teknoloji yanında ülkemizin gelişimine katkı sağlamak, sizin gibi değerli abilerimizin yanında yer alabilmek için.” yanıtını verdi.

“GENÇLER SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI BİLE GELİŞTİRİYOR”

Bayraktar, gençlerin yalnızca donanım değil, yazılım ve iletişim araçları da geliştirdiğini belirterek, “Bunlardan bir tanesi de dünyada iletişimde çok önemli olan, ülkelerin neredeyse varlık meselesi haline gelmiş sosyal medyayı da geliştirdiler. Şimdi mesela burada gösterdikleri başarıyı oradan paylaşacaklar. Hatta etkileşimlerimizi oradan yapacağız.” dedi.

56 FARKLI ALANDA YARIŞMA VAR

TEKNOFEST kuşağının 2018’den beri büyük bir dip dalgası gibi geldiğini ifade eden Bayraktar, festivalin ulaştığı boyutu şu sözlerle açıkladı:

“Dost, kardeş coğrafyalara dahi taşmaya başladı. 56 farklı alanda yarışmamız var. Teknolojinin her kolunda, sadece savunma sanayinde değil hatta artık savunma sanayi çok ufak bir kısmını oluşturuyor. Kanserin tedavisinden yapay zekaya, insanlık yararına teknolojilerden robotaksilere, enerji teknolojilerine, roket yarışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede büyük bir coşkuyla ve ilgiyle TEKNOFEST yarışmaları devam ediyor.”

1,2 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Bu yıl yaklaşık 1,2 milyon başvuru alındığını belirten Bayraktar, gençlerin sadece yarışmalara değil, sonrasında girişimciliğe de yöneldiğini vurguladı. “Next Sosyal bunlardan bir tanesi. Dünyaya damgasını vuracak. Aynen SİHA’larımızda olduğu gibi.” dedi.

Sözlerini tamamlayan Bayraktar, “Bir yandan bizi bağımsız kılarken, bir yandan da müreffeh olmamızı sağlayacak. Eserleri geliştirecekler. Sadece Türkiye için değil, tüm dost ve gönüllü coğrafyalarımız için bunu yapacaklar. Ben teknolojinin şampiyonlarına, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten şükranlarımı iletiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.