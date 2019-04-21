CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? 3)Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." ifadeleri sonrası Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB’den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." açıklaması yaptı

Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın paylaşı ile ilgili açıklama yaptı.



Ağbaba, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? 3)Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." ifadelerini kullanmıştı.



"İBB'DEN PARA ALMADI VAKFIMIZ"



Ağbaba'nın bu paylaşımının ardından Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar bir açıklama yaptı.



Bayraktar, şunları belirtti:



"Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik.



41 kuruş dahi İBB’den para almadı Vakfımız



sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz



Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek."



ulusal.com.tr



