Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kız çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hem sosyal, kültürel anlamda hem de yapabildiğimiz ölçüde ekonomik anlamda destek oluyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugünün kız çocuklarının yarının mühendisleri, doktorları, avukatları, bilim insanları olacağını belirterek, "Bizler de elimizden geldiği kadar kız çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hem sosyal, kültürel anlamda hem de yapabildiğimiz ölçüde ekonomik anlamda destek oluyoruz." dedi.







Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte, kız çocukları şarkılar seslendirdi, illüzyon gösterilerine katıldı, çeşitli oyunlarla eğlendi.



Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, bugünün kız çocuklarının yarının mühendisleri, doktorları, avukatları, bilim insanları olacağını ifade etti.



Kızların yarınların umudu olacağını belirten Selçuk, "Bizler de elimizden geldiği kadar kız çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hem sosyal, kültürel anlamda hem de yapabildiğimiz ölçüde ekonomik anlamda destek oluyoruz. Bizler yeri geliyor onların anneleri, ablaları yeri geliyor babaları, abileri oluyoruz. Hepimiz bu bilinçle kızlarımıza sahip çıkacağız. Onlar bizim emanetlerimiz." diye konuştu.



Bakan Selçuk, yakından ilgilendiği çocuklarla şarkı söyledi, ebru yaptı, balon uçurdu. İllüzyon gösterisinin sunulduğu etkinlikte, çocuklar gönüllerince dans etti, çeşitli oyunlarla eğlendi.



