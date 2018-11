Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek, bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 il ve yurt dışından gelen 100 öğretmenle Bakanlıkta bir araya geldiği programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümünde Atatürk'ün yaktığı eğitim ateşinin ışığıyla Türkiye'nin geleceğini aydınlatan öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.



Öğretmenlere inanıldığını ve güvenildiğini ifade eden Selçuk, öğrencilerle olan şefkat ve merhamet ilişkisinin öğretmenlerin, nesil yetiştirme sorumluluğunu rahatlıkla yerine getirmesini sağlayacağına dikkati çekti.



Öğretmenlik mesleğinin onurlu ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin, ülkenin insanlarına bir şeyler öğretmekle kalmayıp bir gelecek umudu aşıladığını anlattı.



Bakan Selçuk, önemli olanın da bu umut olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımızın eğitimiyle uğraşmanın yanında doğmamış çocuklarımıza olan vebalimizi de taşıyan öğretmenlerimizin bu gururu kesinlikle hak ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



"Motor gücü eğitim olacaktır"



Türkiye'nin fikir, sanat, kültür, edebiyat, bilim alanında yetişmiş bütün insanlarının her birinin hamurunda bir öğretmen emeğinin bulunduğunu dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek, öğretmenlerimizin özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için çabalar göstermek ve bu konuya verdiğimiz değeri daha da yükseltmektir. Bu anlamda birçok bakanlığımız, çok farklı çalışmalar yapıyorlar, öğretmenlerimizi, ailelerimizi sahada nasıl destekleriz sorusunun cevabını ortaya koyuyoruz. Eğer Türkiye, 21. yüzyılda saygın ülkeler arasında yerini alacaksa bunun elbette motor gücü eğitim olacaktır, aktörleri öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız olacaktır. 'Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' deyişi bizim her zaman geçerli olacak mottomuz sayılabilir."



Öğretmenlerin geleceğe ilişkin yapacakları bütün katkılara şükran borçlu olunduğunu belirten Selçuk, öğretmenlere teşekkür etti.



Selçuk, bir gün için değil her gün öğretmenlerin değeri için çalışacaklarını ve gayret göstereceklerini vurguladı.



Programın sonunda Bakan Selçuk, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.