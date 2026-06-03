Selcuksport"un sahibi Selçuk Yılmaz yakalandı: İfadesi ortaya çıktı!

Kamuoyunda "Selcuksport" ismiyle bilinen kaçak yayın ağının yöneticisi Selçuk Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin nefes kesen ortak operasyonuyla Denizli’de yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Yılmaz'ın, savcılık makamına verdiği adli ifadesindeki detaylar ise adeta pes dedirtti.

MİT VE SİBER POLİS DENİZLİ'DEKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON DÜZENLEDİ

Dev operasyonun düğmesine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) uzmanlarının aylarca süren siber ve fiziki takibi neticesinde basıldı. Yapılan teknik incelemelerde, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi maçlarını izleyebildiği illegal sitelerin yetkisiz yayın yaptığı ve bu sitelere giren vatandaşların organize bir şekilde yasa dışı bahis sitelerine teşvik edildiği saptandı. Sistem altyapısının izini süren ekipler, sitelerin arkasındaki ana aktörün Selçuk Yılmaz olduğunu belirleyerek Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki lüks evine düzenlenen şafak baskınıyla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, "yasa dışı bahis" ve "telif kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı.

"ALMANYA'DA DÖVÜŞ OKULUM VAR, AYLIK GELİRİM 3 BİN AVRO"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Selçuk Yılmaz’ın savcılık sorgusunda suçlamaları tamamen reddettiği ve hayat hikayesine dair ilginç savunmalar yaptığı ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, "Benim Almanya’da dövüş okulum vardır, illegal yayıncılıkla bir alakam yok. Daha önceden 10 yıl kadar fabrikada çalıştım, o süreçte eşimle birlikte toplamda 3 bin avro civarında gelirimiz vardı. İşten ayrıldıktan sonra 1 yıl işsiz kaldım ve ardından 25 bin avro vererek bu dövüş okulumu açtım. Burada aylık brüt 10 Break avro gelir elde ediyorum ancak tüm masraflar çıktıktan sonra bana net kalan tutar 2 bin ile 3 bin avro civarındadır. Kıbrıs’a da sadece tatil amaçlı gidip gelirim. En son eşimle iş konusunda yaşadığım bir tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla Kıbrıs'a gittim" diyerek kendisini savundu.

"KAYBOLAN TELEFONUMDAN ADIMA SİTE AÇMIŞLAR"

Savcılığın, şebekenin yönetiminde kullanıldığını saptadığı ve şüphelinin adına kayıtlı olan Almanya menşeili "+49 15...75" numaralı hat ve kişisel bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya hesapları sorulması üzerine Yılmaz, şok bir iddiada bulundu. Söz konusu hattın kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli, "O telefon ve hat daha önceden Antalya’da, adını hatırlamadığım 5 yıldızlı, her şey dahil bir otelde kaybolmuştu. Otelden hiç çıkmamıştık ama otel yönetimine veya resmi makamlara telefonumun çalındığına dair hiçbir bildirimde bulunmadım. Telefonum Haziran-Tebmuz aylarında kayboldu, ben de aylar sonra hattın kapatılması için operatöre mail attım. Soruşturma dosyasında yer alan ve 'Colman’ın Bandanası' isimli X (Twitter) hesabında paylaşılan fotoğraf benim Instagram profil fotoğrafımdır, bilgiler de bana aittir. Benim çalınan o telefonumdan, içinde kayıtlı e-posta adresim kullanılarak Selçuk Sport sitesinde gizlice kayıt açılmış" dedi.

"LİSE MEZUNUYUM, BİLGİSAYARDAN ANLAMAM"

Türkiye’ye gelirken Almanya’daki telefonlarını orada bıraktığını, havalimanından kendisini arkadaşları Eray ve Fatih'in aldığını öne süren Selçuk Yılmaz, sosyal medya kullanmadığını iddia etti. Kaçak maç yayını yapan devasa siber ağların kendisine ait olmadığını savunan Yılmaz, "Ben lise mezunuyum. 24 yaşıma kadar Türkiye'de inşaatlarda çalıştım, o yaşıma kadar bilgisayarım bile yoktu. Bilgisayardan hiç anlamam. Benim tek başıma böyle küresel internet siteleri kurmam ve kullanmam teknik olarak mümkün değildir. İllegal bahis kesinlikle oynamam, sadece yasal sitelerden bazen oynardım onu da 4-5 aydır bıraktım. Daha önce Almanya’da Digiturk’ün şikayeti üzerine bana dava açılmıştı. Çalınan telefonum üzerinden yapılan bu işlemler nedeniyle açılan o dava 3-4 ay önce lehimize sonuçlandı, avukatlarım evrakları sunacak. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadeleriyle kendini aklamaya çalıştı. Siber polisin şebekenin diğer ayaklarına ve paravan hesap trafiğine yönelik incelemesi derinleşerek sürüyor.