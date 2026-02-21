Selda Bağcan'dan o iddialara yanıt: "Şükürler olsun ki..."

Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan’ın kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İnternette dolaşıma giren paylaşımlar, sanatçının hayranlarını endişelendirdi.

77 yaşındaki sanatçı, söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bağcan, hakkında yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bağcan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yapay zeka ile oluşturulan görseller üzerinden servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını” söyledi.

Instagram üzerinden yayımladığı mesajda ise şu sözleri kullandı:

“Son günlerde bazı mecralarda paylaşılan görsel ve buna bağlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen içerikler asılsız olup, yapay zeka kullanılarak üretilmiş ve yalnızca etkileşim/rating amacıyla dolaşıma sokulmuştur. Şükürler olsun ki hayatımın hiçbir döneminde bu tür bir kazaya maruz kalmadım. Kamuoyunun yanıltıcı ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesini önemle rica ederim. Ayrıca arayan, soran ve durumumu merak eden herkese nazik ilgileri ve iyi dilekleri için içtenlikle teşekkür ederim.”