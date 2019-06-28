​​​​Selen Görgüzel Alkan ve Hamdi Alkan'dan basın açıklaması

​​​​Selen Görgüzel Alkan ve Hamdi Alkan tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Kamuoyunun gerçeği bilme hakkı nedeniyle, işbu açıklamayı yapma gereği doğmuştur." denildi

​​​​Selen Görgüzel Alkan ve Hamdi Alkan, vekili avukat İlknur Adiller aracılığıyla bir açıklama yaptı.



Açıklamada şunlar denildi:



"Büyük usta Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde yaşanan olayda, üzüntülerinden kendilerini ifade dahi edemeyen müvekkillerim haksız infaz edilerek, telafisi mümkün olmayan şekilde zarar görmüşlerdir. ​​​​​​​Selen Görgüzel Alkan mesleğini öğrendiği, aynı sahneyi paylaştığı manevi babası Enis Fosforoğlu’nun ölüm haberi ile yıkılmıştır.Enis Fosforoğlu, doğduğu günden öldüğü güne kadar bilinmesi gereken büyük bir sanatçı olduğundan, farklı konulardaki koleksiyonerliği, geniş arşivi ile bilinen yönetmen Hamdi Alkan’ın son anlara dair, cep telefonu ile fotoğraf çekmesi olağandır.​​​​​​​​​Hamdi Alkan, ilerki zamanlarda yapmayı düşündüğü”Enis Fosforoğlu belgeseli”için fotoğraflar çekmiştir.Merhumun tabutuna sarılmış ağlayan eşine yavaşça kenara çekilmesi için seslendiğinde, Selen Görgüzel Alkan’da doğal olarak sesin geldiği yöne bakarak kalkmıştır.​​​​​​​​​​Hamdi Alkan fotoğraf çekerken, bir ‘’ gazetecinin’’ arkadan geniş açı ile onlarca fotoğraf çekerek bir kaçını ve Hamdi Alkan seslendiğinde eşinin “başını kaldırdığı anı özellikle seçerek “ sosyal medya sitelerine servis etmiştir. Böylelikle sanki tabut başında Selen Görgüzel Alkan poz veriyormuş gibi bir algı yaratılmıştır. Tabut başında poz verilmemiştir.Bu kötü niyetli ve çirkin bir iddiadır.Hamdi Alkan ın çektiği fotoğraflar hiçbir yerde paylaşılmamıştır.Ünlü cenazelerinde selfi çekilmesinin haklı eleştirilerinden hareketle müvekkillerim hakkında “üretilen,kurgulanan gerçeğe aykırı bu habere uykusuz gecelerin ardından müvekkillerimce verilen anlık tepkiler ile durum daha da kötüye çekilmiştir. ​‘’Mizansen yaratan ‘’gazeteci’’nin verdiği coşku ile sosyal medyanın hızı birleşince müvekkilerim olayı açıklayamadan tam anlamıyla yargısız infaz edilmiştir. ​Selen Görgüzel Alkan açıklamasında ‘’ aile arşivi için çekilen fotoğraf ‘’ derken ‘’EFT Ailesi’’ ‘ Enis Fosforoğlu Tiyatrosu ailesinin müze, hatırat, belgesel arşivini kastetmiştir.​​​​​​​​​​​Açıklamaya da; olayın her boyutu ile düşünülmeksizin, zaten önyargı yaratmak için kurgulanmış haber penceresinden bakılmış, üzüntünün sahte olduğu, evde tabut fotoğraflarından oluşan albüm varmış gibi dalga geçen absürt yorumlar ile müvekkillerim rencide edilmiş, yapmadıkları bir durum için suçlanmışlardır.​​Müvekkillerimin mesleki kariyeri, isteseler attıkları her adım ile reklam yaparak gündem yaratabilecek konumdadır. Fakat yaşam tercihleri bu değildir. Manevi babalarının kaybı ile günlerdir üzüntü içinde iken hem kendilerine hem de merhum Enis Fosforoğlu’na yapılan saygısızlığın artık son bulmasını dilemektedirler.



Kamuoyunun gerçeği bilme hakkı nedeniyle, işbu açıklamayı yapma gereği doğmuştur."



ulusal.com.tr