Selen Görgüzel'den şok 'özel jet' itirafı! "Genç kızları uyardım..."

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile özel uçakta çekilen fotoğrafını doğrulayan Görgüzel, uçağın kime ait olduğu konusuna açıklık getirdi.

'İMAMOĞLU'NUN JETİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM BİNMEZDİM'

Uçağın Ekrem İmamoğlu tarafından kullanıldığını çok sonra öğrendiğini belirten Görgüzel, uçak içerisindeki kapalı oda trafiğine dikkat çekti. Görgüzel ifadesinde şu sözleri kaydetti: "Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğun bilseydim kullanmazdım. Ben kesinlikle uçaktaki kapalı odaya girmedim. Bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve diğer kızların girdiğini hatırlıyorum ancak ben bu odaya girmedim. Ben uçakta döküm sahası, para, uyuşturucu sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini ‘yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz' diye uyardım. Ben uyuşturucu madde kullanmadım, fuhuş suçunun konusu olan yabancı bir kimseyi aracı kılarak para kazanmadım."

EMEL MÜFTÜOĞLU VE KUMAR ÇİPİ İDDİASI

Kıbrıs tatilinin arka planına dair de konuşan Selen Görgüzel, organizasyonun Emel Müftüoğlu aracılığıyla yapıldığını öne sürdü. Görgüzel, Müftüoğlu'nun bu tatil karşılığında Ekrem İmamoğlu suç örgütü dosyasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan menfaat sağladığını iddia ederek şunları söyledi: "Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindim. Beni bu tatile Emel Müftüoğlu gönderdi. Emel Müftüoğlu bu tatile gittiğim için kumar oynamak için casino çipi almıştır Murat Gülibrahimoğlu'dan."

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun Kıbrıs'ta yüksek miktarlarda kumar oynadığını belirten Görgüzel, tatil sırasında yaşananları ve fuhuş iddialarına karşı savunmasını şu ifadelerle dile getirdi: "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olay ise, Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara ‘sizin burada ne işiniz var' dedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak ben kendisinden kesinlikle para almadım."