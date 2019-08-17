İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu.
Selin yaşandığı kentte bir kişi hayatını kaybetti.
Yaşananların ardından sosyal medyada “İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nerede?” sorusu yöneltildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 6 günlük yıllık izine ayrıldığına ilişkin bir belge paylaşıldı.
Odatv'nin haberine göre, Ekrem İmamoğlu şehir dışına gittiğinde vekaletini verdiği İBB Meclis Hüseyin Aksu, İmamoğlu’nun 6 günlük yıllık izne ayrıldığını gösteren belgenin doğru olduğunu belirterek "Bugün Sayın Başkan'ın ulaşma imkanı olmadı, yarın sabah burada olacak. Birlikte incelemeler yapacağız. Ekiplerimiz bugün için gerekli müdahaleleri yaptı" dedi.
Hüseyin Aksu, Başkan İmamoğlu’nun nerede olduğuna ilişkin ise bilgi veremeyeceğini ifade etti.
İşte Ekrem İmamoğlu’nun izin belgesi:
VALİ DE İZİNDE
Valilikten bilgi veren kaynaklar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da yıllık izinde olduğu bilgisini paylaştı.
ulusal.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 6 günlük yıllık izine ayrıldığına ilişkin bir belge paylaşıldı. İmamoğlu şehir dışına gittiğinde vekaletini verdiği İBB Meclis Hüseyin Aksu, İmamoğlu’nun 6 günlük yıllık izne ayrıldığını gösteren belgenin doğru olduğunu belirterek "Bugün Sayın Başkan'ın ulaşma imkanı olmadı, yarın sabah burada olacak. Birlikte incelemeler yapacağız. Ekiplerimiz bugün için gerekli müdahaleleri yaptı" dedi. Valilikten bilgi veren kaynaklar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da yıllık izinde olduğu bilgisi paylaşıldı
İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu.