İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'mizde kuvvetli yağış ve fırtına ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve Genel Sekreter Yardımcımız Orhan Demir'in koordinasyonunda her noktaya müdahale ediliyor." dedi. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un kuvvetli yağış sonrası yapılan kurtarma, tahliye ve diğer müdahaleleri yerinde incelediğini kaydeden Sözcü Ongun, "İSKİ, İtfaiye, İGDAŞ ve tüm diğer İBB ekipleri kentin her bölgesinde müdahalelerini sürdürüyor." açıklaması yaptı. Ongun'un paylaştığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) raporunda, "17 Ağustos 2019 sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedilmiş olup en fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülmüş olup metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış kaydedilmiştir" ifadeleri yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar dikkate alınarak, olası sağanak yağışlara karşı Büyükşehir Belediyemize bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tüm birimleriyle teyakkuz halindedir. İhbarlarınızı 153 Mavi Masa hattımıza bildirebilirsiniz." denildi