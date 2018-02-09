CHP'de Parti Meclisi'nin seçilmesinin ardından gözler Pazar günü belirlenecek Merkez Yürütme Kurulu'nda. Kılıçdaroğlu'nun A takımını kimlerden oluşturacağı merak konusu

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun A takımında hangi isimler yer alacak?



36'ncı Olağan Kurultayın ardından Parti Meclisi belirlendi. Ardından da kadın kotası oluşturuldu ve Ünal Çeviköz'ün üyeliği kura ile kesinleşti. Dikkatler şimdi Parti Meclisi üyelerini ilk kez bir araya geleceği toplantıya çevrildi.



7 ismin Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek girdiği Parti Meclisi 10 Şubat Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantının ardından da Kılıçdaroğlu; yardımcıları, genel sekreter ve parti sözcüsünün de bulunduğu CHP'nin yeni A takımını belirleyecek.



Kurultaydan sonra en yetkili ikinci organ olan Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tercihleri belirsizliğini koruyor.



Ulusal Kanal'ın CHP'li yetkililerden edindiği bilgilere göre, son dönemdeki çıkışlarıyla dikkat çeken Selin Sayek Böke'nin yeniden görev alıp almayacağına Kılıçdaroğlu karar verecek. Kulislerde PYD'ye "terör örgütü" diyemeyen Böke'nin MYK'da yer alabileceği iddia ediliyor. Bir başka fikir ise, Böke'nin PKK/PYD'ye yönelik sözlerinin görev almasına engel olacağı yönünde. Kılıçdaroğlu'nun Dışişlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise hangi ismi getireceği merak konusu. CHP liderinin bu göreve Öztürk Yılmaz ile Ünal Çeviköz isimlerinden birini atayacağı ifade ediliyor.



CHP kulislerinden alınan bilgiye göre, Merkez Yönetim Kurulu'nda Tekin Bingöl ve Haluk Koç'un görevde kalacak. Kılıçdaroğlu bu dönem ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığına ise Aykut Erdoğdu'nun yerine Faik Öztrak'ı getireceği belirtiliyor. Genel Sekreterlik için ise Hakkı Süha Okay'ın ismi geçiyor.



Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulunda değiştirmeyeceği belirtilen isimler ise Veli Ağbaba, Lale Karabıyık, Seyit Torun ve Çetin Osman Budak olarak ifade ediliyor. Bu arada 13 üyeden oluşan kurul üyeliğinin eskisi gibi 17'e yükseltilmesinin de gündemde olduğu da gelen bilgiler arasında.



HABER: ÜNSAL ERGEL

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