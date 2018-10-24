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Selman: Türkiye ile aramızı bozamayacaksınız

Suudi veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin ardından açıklamalarda bulundu. Selman, "Türkiye ile aramız mükemmel" dedi

Selman: Türkiye ile aramızı bozamayacaksınız

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, "Kaşıkçı olayını çözmek için Türkiye ile iş birliği yapıyoruz." dedi. 

Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Kral Selman, ben ve Erdoğan olduğu sürece bunu başaramayacaklar." ifadelerini kaydetti. 

Veliaht Prens Bin Selman, "Her iki ülkenin hükümeti, suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar." dedi. 

Selman'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Ben burada bütün ortalığı karıştırmaya çalışanlara seslenmek istiyorum. Türkiye ile aramızı bozamayacaksınız. Selman bin Abdülaziz'in ismini kirletemeyeceksiniz. Veliahtın adını da kirletemeyeceksiniz.
Ve Türkiye'de bir Başkan var Erdoğan. Onun adını da kirletemeyeceksiniz. Sizin istediğiniz asla olmayacak. İki ülke arasındaki güzel ilişkileri göstereceğiz. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Kral Selman, ben ve Erdoğan olduğu sürece bunu başaramayacaklar. Kaşıkçı olayını çözmek için Türkiye ile iş birliği yapıyoruz.
Bütün dünyaya katillerin cezalandırılacağı göstereceğiz. Suudi Arabistan çok büyük adımlar attı.
Türkiye ile koordinasyon halindeyiz. Her iki ülkenin hükümeti, suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar
Türkiye ile aramızı bozamayacaksınız."

 

Etiketler; #suudi arabistan #türkiye
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