Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik; Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş'ın buluşmasına dair "Bu buluşma gizli de olabilirdi. Neden açık yapıldı? Kulislerde konuşulanlara göre; Özellikle açık yapıldı. Mesaj verildi. ABD’nin “CHP ile HDP’yi birleştirme” planı yürüyor." ifadelerini kullandı

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, şunları belirtti:



"“Adalet Yürüyüşü” milat oldu.



PKK/HDP ile ittifakın taşları adım adım döşendi.



İlk başta “gizli destek” sözkonusuydu.



HDP Bolu yoluna otobüslerle adam taşıdı.



İstanbul’a yaklaşınca “açık desteğe” dönüştü.



Kol kola yüründü.



SEÇİM İTTİFAKI



Her şey planlıydı.



Amerikalılar da gizlemiyorlardı.



“Dost”(!) sohbetlerinde rollerini anlatıyorlardı.



İttifak yerel seçimlerde “ileri aşamaya” taşındı.



Toplama çıkarma hesapları öne çıkarıldı.



CHP tabanı “başka çare yok” diye ikna edildi.



Şimdi ittifakın “taçlandırılması”(!) çalışmaları başladı.



Bir taraftan “erken seçim”;



Diğer taraftan “Erdoğan sonrası” konuşuluyor.



Önümüzdeki dönem için yeni planlar yapıldığının göstergesi.



EŞLER DE SAHNEDE



Geçtiğimiz günlerde ilginç bir buluşma yaşandı.



Kılıçdaroğlu'nun eşi



Selahattin Demirtaş'ın eşi



İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu;



Demirtaş’ın kardeşi Aygün Demirtaş;



Bakırköy'de bir restoranda buluştular.



Başak Demirtaş’ın doğumgününü(!) kutladılar.



DAYANIŞMA(!) BULUŞMASI



Eşler buluşma ile ilgili özetle şunları söylediler:



Selvi Kılıçdaroğlu:



“Bir arada oluşumuz önemli. Derin bir kutuplaşma var giderilmeli. Selahattin Bey’le hiç yüz yüze gelmedim ama yüreğim onunla. Oğlumun da özellikle selamları var.”



Dilek İmamoğlu:



“Ekrem de ben de siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım.”



Başak Demirtaş:



“Buluşma çok anlamlı ve önemli. Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Zorlukları, dayanışmayı büyütülerek aşacağımıza inanıyorum.”



NEDEN GİZLİ YAPMADILAR?



Bu buluşma gizli de olabilirdi.



Neden açık yapıldı?



Kulislerde konuşulanlara göre;



Özellikle açık yapıldı.



Mesaj verildi.



ABD’nin “CHP ile HDP’yi birleştirme” planı yürüyor.



İNSANİ BİR ŞEY(!)



CHP’li tanıdıklarımla buluşmayı konuştum.



Bazısı konuşmak istemedi.



Ama genelde tepki göstermediler.



“İnsani bir şey” olarak değerlendirdiler.



“Adam hapiste ne olmuş” diyenler de oldu.



“Doğu Perinçek’e kumpas kuruldu.



Yıllarca Silivri’de hapis yattı.



Baykal, Kılıçdaroğlu ya da eşleri Perinçek’in eşi Şule Perinçek’i hiç aramamışlardı” dedim.



Sustular.



BAŞKANLARIN GÖREVDEN ALINMASI



HDP’li 3 Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı.



Seçmenleri için sürpriz olmamış.



İtirazlar kadar destekleyen de var.



“Belediyeleri yine PKK yönetmeye başlamıştı” dediler.



Örnekler verdiler.



Mehmetçik göğüs göğse savaşıyor.



Mehmetçiğin savaştığı örgüt, belediyeleri yönetiyor.



Dünyada benzeri yok.



SIK SORULAN SORU



“Madem alacaktınız niye seçilmesine izin verdiniz?”



En çok sorulan soru bu.



Bir tek Vatan Partisi “HDP kapatılsın” dedi.



Yargıtay C. Başsavcılığı'na başvurdu.



Dosya orada duruyor.



Gereği yapılsaydı bu soru sorulmayacaktı.



BİR BAŞKA MESAJ



Görevden almalar Fırat’ın doğusuna operasyonun gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.



Anlamlı bulunuyor.



İçerdeki PKK/HDP’lilere gözdağı olarak yorumlanıyor.



“Gözünüzün yaşına bakmayız” mesajı olarak değerlendiriliyor.



Önümüzdeki günlerde havalar serinleyecek.



Ama bölge ısınacak.



İzliyoruz..!"



ulusal.com.tr "“Adalet Yürüyüşü” milat oldu.PKK/HDP ile ittifakın taşları adım adım döşendi.İlk başta “gizli destek” sözkonusuydu.HDP Bolu yoluna otobüslerle adam taşıdı.İstanbul’a yaklaşınca “açık desteğe” dönüştü.Kol kola yüründü.Her şey planlıydı.Amerikalılar da gizlemiyorlardı.“Dost”(!) sohbetlerinde rollerini anlatıyorlardı.İttifak yerel seçimlerde “ileri aşamaya” taşındı.Toplama çıkarma hesapları öne çıkarıldı.CHP tabanı “başka çare yok” diye ikna edildi.Şimdi ittifakın “taçlandırılması”(!) çalışmaları başladı.Bir taraftan “erken seçim”;Diğer taraftan “Erdoğan sonrası” konuşuluyor.Önümüzdeki dönem için yeni planlar yapıldığının göstergesi.Geçtiğimiz günlerde ilginç bir buluşma yaşandı.Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu;Demirtaş’ın kardeşi Aygün Demirtaş;Bakırköy'de bir restoranda buluştular.Başak Demirtaş’ın doğumgününü(!) kutladılar.Eşler buluşma ile ilgili özetle şunları söylediler:Selvi Kılıçdaroğlu:“Bir arada oluşumuz önemli. Derin bir kutuplaşma var giderilmeli. Selahattin Bey’le hiç yüz yüze gelmedim ama yüreğim onunla. Oğlumun da özellikle selamları var.”Dilek İmamoğlu:“Ekrem de ben de siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz. Bu buluşmaların siyasetin sert yüzünün yumuşamasına katkı sunacağına inananlardanım.”Başak Demirtaş:“Buluşma çok anlamlı ve önemli. Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Zorlukları, dayanışmayı büyütülerek aşacağımıza inanıyorum.”Bu buluşma gizli de olabilirdi.Neden açık yapıldı?Kulislerde konuşulanlara göre;Özellikle açık yapıldı.Mesaj verildi.ABD’nin “CHP ile HDP’yi birleştirme” planı yürüyor.CHP’li tanıdıklarımla buluşmayı konuştum.Bazısı konuşmak istemedi.Ama genelde tepki göstermediler.“İnsani bir şey” olarak değerlendirdiler.“Adam hapiste ne olmuş” diyenler de oldu.“Doğu Perinçek’e kumpas kuruldu.Yıllarca Silivri’de hapis yattı.Baykal, Kılıçdaroğlu ya da eşleri Perinçek’in eşi Şule Perinçek’i hiç aramamışlardı” dedim.Sustular.HDP’li 3 Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı.Seçmenleri için sürpriz olmamış.İtirazlar kadar destekleyen de var.“Belediyeleri yine PKK yönetmeye başlamıştı” dediler.Örnekler verdiler.Mehmetçik göğüs göğse savaşıyor.Mehmetçiğin savaştığı örgüt, belediyeleri yönetiyor.Dünyada benzeri yok.“Madem alacaktınız niye seçilmesine izin verdiniz?”En çok sorulan soru bu.Bir tek Vatan Partisi “HDP kapatılsın” dedi.Yargıtay C. Başsavcılığı'na başvurdu.Dosya orada duruyor.Gereği yapılsaydı bu soru sorulmayacaktı.Görevden almalar Fırat’ın doğusuna operasyonun gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti.Anlamlı bulunuyor.İçerdeki PKK/HDP’lilere gözdağı olarak yorumlanıyor.“Gözünüzün yaşına bakmayız” mesajı olarak değerlendiriliyor.Önümüzdeki günlerde havalar serinleyecek.Ama bölge ısınacak.İzliyoruz..!"