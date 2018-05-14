Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde üzeri sera naylonu ile kapatılmış bir mağarada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 293 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 10 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1.843 adet doçka mühimmatı, 660 adet bixi mühimmatı, 1.276 adet uçaksavar mühimmatı, 246 adet 5,56 minimi silahı mühimmatı, 260 adet HK-33 mühimmatı, 10 adet el bombası, 18 adet patlayıcı düzeneğe bağlı el telsizi, 2 adet anti-tank mayını içine tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı), 9 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi: