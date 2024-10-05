Semih Çelik’in cenaze töreninde dikkat çeken ayrıntı

İstanbul'da iki kadını öldürdükten sonra Fatih'teki surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Semih Çelik’in cenaze töreninde dikkat çeken ayrıntı
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İstanbul'da iki kadını öldürdükten sonra Fatih'teki surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldüren ve ardından Edirnekapı surlarından atlayarak yaşamına son veren Çelik'in cenazesine ailesinden sadece üç kişi katıldı.

Cenaze namazı kılındıktan sonra defnedilen Çelik'in mezar taşında isminin yer almadığı dikkat çekti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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