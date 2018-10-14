Vatan Partisi eski MKK üyesi Semiha Boya vefat etti. Boya'nın naaşı yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Vatan Partisi eski Merkez Karar Kurulu üyesi Semiha Boya hayatını kaybetti.



Semiha Boya'nın naaşı yarın Selimiye Kışla Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu'da toprağa verilecek.



Bir dönem CHP Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyeliği görevinde bulunan Semiha Boya 2015 yılında bu görevden istifa edip Vatan Partisi'ne katılmıştı.



Boya, 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya'nın eşiydi.



Semiha Boya kimdir?

Bir dönem CHP Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyeliği görevinde bulunan Semiha Boya 2015 yılında bu görevden istifa edip Vatan Partisi'ne katılmıştı.



Boya, son olarak Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştu.



ulusal.com.tr



