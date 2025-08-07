Semt pazarlarında kart dönemi başlıyor! 15 Ağustos’tan itibaren POS cihazı zorunlu olacak

Nakit taşıma devri pazarda bitiyor! 15 Ağustos 2025’ten itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı bulundurmak zorunlu hale geliyor. Artık pazar alışverişlerinde kredi ve banka kartı rahatlıkla kullanılabilecek.

Semt pazarlarında köklü bir değişiklik hayata geçiyor. 15 Ağustos 2025 itibarıyla, Türkiye genelindeki tüm pazarcı esnafı için POS cihazı kullanımı zorunlu hale getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar pazar alışverişlerinde artık nakit taşıma zorunluluğundan kurtulacak, kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapabilecek.

A Haber’de yer alan habere göre, söz konusu uygulama için geri sayım başladı. 15 Ağustos tarihinden sonra pazarcı esnafının POS cihazı olmadan satış yapması mümkün olmayacak.

KOMİSYON ORANLARINA İNDİRİM GELDİ

Esnafın daha önce dile getirdiği “komisyon oranlarının yüksekliği” şikayetleri de dikkate alındı. Bu kapsamda bankalarla yapılan görüşmeler sonucu komisyon oranlarında indirim sağlandığı açıklandı. 

Yetkililer, yeni uygulamanın sadece ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda daha güvenli ve pratik bir alışveriş ortamı sağlayacağını belirtti. Esnafın büyük miktarda nakit taşıma riski azalırken, alışveriş süreleri de kısalacak.

Pazarcı esnafına çağrıda bulunan yetkililer, 15 Ağustos’a kadar POS cihazı temin edilmesini ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasını istedi. 

