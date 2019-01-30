CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, terör örgütü PKK/PYD için "Suriye Kürtleri" ifadesini kullanmıştı. Bu ifade, tepki topladı. Anka Entitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programına katıldı. İmer, "Nasıl olur da ana muhalefet partisi Amerikan ağzıyla konuşur. CHP temsilcisinin Suriye Kürtleri ifadesi kabul edilemez. Derhal bu ifadeyi düzeltmelerini öneriyorum." ifadelerini kullandı

Anka Entitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Ulusal Kanal'da Umut Tezerer'in sunduğu Gün Ortası programına katıldı.



İmer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, terör örgütü PKK/PYD için "Suriye Kürtleri" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.



Prof. Dr. Sencer İmer şunları söyledi:



"Amerika, PKK ve PYD'yi Suriye Kürterinin temsilcisi olarak göstermek istiyor.



Nasıl olur da ana muhalefet partisi, Amerikan ağzıyla konuşur. CHP temsilcisinin Suriye Kürtleri ifadesi kabul edilemez. Derhal bu ifadeyi düzeltmelerini öneriyorum.



Atatürk'ün partisi, seçimlere giderken HDP'den oy alacağım diye bu tür açıklamaları son derece yanlış."



ulusal.com.tr