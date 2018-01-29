Prof. Dr. Sencer İmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Lozan” çıkışının savaş koşullarındayken birleşen iç cepheyi böleceğini söyledi. Erdoğan'ın "Adalar Lozan'la verildi" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden İmer, Yunanlıların Ege Denizi'ndeki ada ve kayacıkları AKP döneminde işgal ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege Denizi'ndeki adaların Lozan Antlaşmasıyla Yunanlılara verildiğini iddia etmesi tepkilere neden oldu. Uzmanlara göre Erdoğan'ın açıklaması gerçeği yansıtmıyor.



Prof. Dr. Sencer İmer, Erdoğan'ın bu açıklamalarının Mehmetçik cephedeyken birleşen iç cepheyi böleceğini söyledi.



İmer, Lozan'ı tartışmaya açarak iç cephenin bölünmesinin emperyalistlere yaradığı uyarısını yaptı.



ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer İmer, ada ve kayacıkların Lozan'la değil AKP döneminde Yunanlılar tarafından işgal edildiğini belirtti.



Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un (Panos Kamenos) Türkiye'ye ait Kardak kayalıklarına çelenk koymaya gelmesini de değerlendirdi Prof. İmer. Yunanistan'ın güneyde terörle mücadele yürüten Türkiye'den parça koparmaya çalıştığını ifade etti.



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