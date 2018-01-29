banner968
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Çok büyük cezası var! Yapan yandı
Çok büyük cezası var! Yapan yandı

Sencer İmer'den Erdoğan'a: Lozan'ı tartışmak iç cepheyi böler

Prof. Dr. Sencer İmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Lozan” çıkışının savaş koşullarındayken birleşen iç cepheyi böleceğini söyledi. Erdoğan'ın "Adalar Lozan'la verildi" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden İmer, Yunanlıların Ege Denizi'ndeki ada ve kayacıkları AKP döneminde işgal ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege Denizi'ndeki adaların Lozan Antlaşmasıyla Yunanlılara verildiğini iddia etmesi tepkilere neden oldu. Uzmanlara göre Erdoğan'ın açıklaması gerçeği yansıtmıyor.

Prof. Dr. Sencer İmer, Erdoğan'ın bu açıklamalarının Mehmetçik cephedeyken birleşen iç cepheyi böleceğini söyledi.

İmer, Lozan'ı tartışmaya açarak iç cephenin bölünmesinin emperyalistlere yaradığı uyarısını yaptı.

ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer İmer, ada ve kayacıkların Lozan'la değil AKP döneminde Yunanlılar tarafından işgal edildiğini belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un (Panos Kamenos) Türkiye'ye ait Kardak kayalıklarına çelenk koymaya gelmesini de değerlendirdi Prof. İmer. Yunanistan'ın güneyde terörle mücadele yürüten Türkiye'den  parça koparmaya çalıştığını ifade etti.

ulusal.com.tr 

Etiketler; #lozan antlaşması #ege denizi #ege #lozan #cumhurbaşkanı erdoğan #Sencer İmer
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.