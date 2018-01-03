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Sencer İmer İran'daki olayları değerlendirdi

Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer İmer, İran’daki olaylar ile Çin’in "Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu" projesine darbe vurulduğunu söyledi. Projeyle Asya ve Avrupa’nın ekonomik olarak kalkınacağına dikkat çeken İmer “Güzergahta Afganistan, Pakistan ve İran var. Üç ülkede hedef tahtasında” dedi.

Sencer İmer İran'daki olayları değerlendirdi

İran’daki olayların perde arkası tartışılırken uzmanlardan dikkat çeken bir tespit geldi.
"Bir yol, bir kuşak projesi gerçekleşirse, ki bir kalkınma projesidir. Hem ortaasya hem iran, hem Türkiye taa Avrupa'ya kadar uzanacak olan bu önemli bir proje, yalnız yollar yapılmayacak, yalnız enerji nakil hatları yapılmayacak."

Anka Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer İmer, İran’daki olayların Çin’in İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesini hedef aldığını belirtti.
"Kalkınma işleri yapılacak, bunun içinde terörün olmaması lazım. Şu anda dikkat ederseniz afganistan, iran, pakistan karıştırılıyor. Yani bu bir yol, bir kuşak projesine de bir darbe vurulmuş olunuyor."

Ulusal Kanal canlı yayınına katılan İmer İran’daki olayların bölge ülkelerini nasıl etkileyeceğini de anlattı.

İmer, İran’daki olayların Türkiye’ye sıçraması halinde oluşabilecek tehlikeleri de sıraladı.
 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Sencer İmer #iran
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