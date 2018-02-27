Ermeni soykırımı yalanının Hollanda parlamentosu tarafından "soykırım" olarak tanınmasına böyle tepki gösterdiler .
Başbakan Binali Yıldırım kararın ne Türkiye'de ne de uluslararası hukukta bağlayıcılığı olmadığına dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli ise kararı sert sözlerle eleştirdi, 26'ıncı yıldönümünde Hocalı Katliamını hatırlattı.
Ermeni Soykırımı yalanına karşı mücadele eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Ermeni soykırımı yoktur" kararını hatırlattı.
ulusal.com.tr
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