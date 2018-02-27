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Senem: Hollanda AİHM kararına uymak zorunda

Hollanda parlamentosunun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması partilerin grup toplantılarına taşındı. Karara tepki gösteren AKP ve MHP, Hocalı Katliamı'na atıf yaptı. Batının Ermeni soykırımı yalanını çürüten Vatan Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Nusret Senem, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İsviçre-Perinçek Davası kararını hatırlattı.

Senem: Hollanda AİHM kararına uymak zorunda
Ermeni soykırımı yalanının Hollanda parlamentosu tarafından "soykırım" olarak tanınmasına böyle tepki gösterdiler .

Başbakan Binali  Yıldırım kararın ne Türkiye'de ne de uluslararası hukukta bağlayıcılığı olmadığına dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise kararı sert sözlerle eleştirdi, 26'ıncı yıldönümünde Hocalı Katliamını hatırlattı.

Ermeni Soykırımı yalanına karşı mücadele eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Ermeni soykırımı yoktur" kararını hatırlattı.




ulusal.com.tr
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