Şener Üşümezsoy bu kez o ili işaret etti! 6,5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir yayında beklenen büyük Marmara depremini bir "hayal projesi" olarak nitelendirerek asıl sismik tehlikenin Pamukkale-Denizli hattında olduğunu belirtti.
Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin sismik hareketliliği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yaptı.
Denizli bölgesinde son dönemde kaydedilen 5 büyüklüğündeki sarsıntıların aktif bir fay kuşağına işaret ettiğini bildiren Üşümezsoy, bölgenin tarih boyunca büyük kırılmalar yaşadığını hatırlattı.
Zemin yapısının zayıf olması sebebiyle olası bir depremin çok daha şiddetli hissedileceğini aktaran uzman, doğrudan Pamukkale ve Denizli hattını işaret ederek, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" dedi.
İSTANBUL DEPREMİ SADECE BİR HAYAL Mİ?
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan olası İstanbul depremine dair genel kanının aksine konuşan Üşümezsoy, Marmara'nın doğusunda bahsedildiği gibi tek parça ve büyük bir fay hattı bulunmadığını savundu.
Bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini yineleyen Üşümezsoy, mevcut fay parçalarının ancak sınırlı büyüklükte sarsıntılar üretebileceğini ifade ederek şu sözleri kaydetti: "İstanbul'da büyük deprem, kafalardaki bir hayalin projesi. Kalan fay parçaları sınırlı büyüklükte deprem üretebilir. İstanbul için en fazla 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntıdan söz edebiliriz"
BÜYÜK YIKIM BEKLENMİYOR AMA...
Adana'nın kuzeyinde art arda yaşanan son sarsıntıları da analiz eden Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fayı'nın doğrudan Adana üzerinden geçtiği yönündeki iddiaları reddetti.
Bölgedeki fay sistemlerinin parçalı bir yapıda olmasından dolayı enerjinin tek bir fay üzerinde birikmediğini belirten uzman, kentteki sismik riskin boyutunu şu sözlerle açıkladı: "Adanalılar tedirgin olmasın. En fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir, büyük bir yıkım beklemiyoruz"
Uzmanların sıklıkla uyardığı ve 7.4 büyüklüğünde deprem üretebileceği belirtilen Yedisu Fayı ihtimaline karşı çıkan Üşümezsoy, bu fayın çevresindeki sistemlerle birbirini kilitlediğini ve kırılma yaşansa dahi sarsıntının 7 büyüklüğüne ulaşmayacağını savundu.
6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya bölgesine de değinen uzman, Pötürge fayının o dönem tam olarak kırılmadığını ve hatta bölgedeki sıkışmanın halen devam ettiğini bildirdi. Üşümezsoy, Pötürge fayının doğuya doğru hareket etmesi durumunda bölgede 6.5 büyüklüğüne yakın bir deprem meydana gelebileceğini belirtti.
BODRUM VE MARMARİS'TE BEKLENEN TABLO
Açıklamalarında Ege Bölgesi'ndeki sismik aktivitelere de yer ayıran Üşümezsoy, Marmaris ve Bodrum kıyıları için birbirinden farklı iki senaryo çizdi. Marmaris açıklarında derin depremlerin etkili olabileceğini ve 6 büyüklüğüne varan sarsıntıların yaşanabileceğini ifade etti.
Buna karşılık Bodrum ve Santorini çevresindeki sismik duruma ilişkin olarak, fay sistemlerine karışan sıcak suların etkisiyle enerjinin küçük sarsıntılar şeklinde boşaldığını ve bu hatta büyük bir deprem beklemediğini sözlerine ekledi.