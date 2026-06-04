Şener Üşümezsoy bu kez o ili işaret etti! 6,5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Zemin yapısının zayıf olması sebebiyle olası bir depremin çok daha şiddetli hissedileceğini aktaran uzman, doğrudan Pamukkale ve Denizli hattını işaret ederek, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" dedi.