Avrupa Birliği'nin Akdeniz'e kıyısı bulunan 7 ülkesi Kıbrıs Rum Kesiminde bir araya gelecek. Türkiye karşıtı zirve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan tatbikatının hemen öncesinde toplanıyor. MED7 Zirvesi olarak adlandırılan toplantı 29 Ocak'ta yapılacak. Türk Donanması ise gelişmelere karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Doğu Akdeniz'de saflar sıklaştı. Türkiye karşıtı cephe Kıbrıs Rum Kesiminde düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.



Toplantı "MED7 Zirvesi" olarak adlandırıldı. Katılımcı ülkeler ise Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya ve Portekiz.



Zirveye katılım liderler düzeyinde olacak. İçerik ile ilgili detayları ise Rum kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis RİK kanalına açıkladı. Anastasiadis, Amerika'nın bölgeye olan ilgisinin arttığını söyledi.



"Türkiye faktörü dikkate alındığında, başka ülkelerle işbirliği ve ittifaklar bizim için büyük önem taşıyor. Güney Kıbrıs egemenlik haklarını kullanması için bir güvenlik ağı yaratıldı. ABD’nin bölgeye ve enerji konularına ilgisi arttı. Enerji konularına AB’nin de ilgisi var"



Anastasiadis, Rum Kesiminin ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgede bulunan Fransız Total şirketine de dikkat çekti. "Fransa’nın bölgede oynayacak rolü ve çıkarları var" ifadelerini kullandı.



Bölgede hedef Türkiye'yi devre dışı bırakmak. Türk Donanması ise gerek Doğu Akdeniz'de gerek Ege'de teyakkuz halinde.



MED7'den kısa bir süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan "Mavi Vatan" tatbikatını icra edecek.



Öte yandan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi de, TCG Barbaros firkateyninin refakatinde bilimsel araştırma faaliyetlerine devam ediyor.



Bir önceki gün ise SAT ve SAS timleri, Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla Ege ve Doğu Akdeniz’de iki kritik tatbikat gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı.



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