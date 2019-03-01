Ünlü oyuncu Sera Tokdemir, katıldığı özel bir televizyonun canlı yayınında duygusal açıklamalar yaptı. Oğluna, babasının vefat ettiğini söylemediğini ifade eden Sera Tokdemir'in bu açıklaması, stüdyoda gözyaşlarını akmasına vesile oldu. Eski eşi Göksel Gencer'in ölüm haberini aldığı güne dair açıklamalarda bulunan Tokdemir, "Oğluma 'baban öldü' diyemedim" şeklinde konuştu

"Biz 10 yıl önce ayrıldık ama bana göre Göksel, dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Haberi aldığımda biz Boran ile yurtdışında tatildeydik. Abim beni arayıp 'haberlere çıktı' dedi. Uçakta gizli ağladım, hosteslerin yanına gidip ağladım. 'Baban ölmüş' diyemedim. En son uçaktan inip pasaport kontrolünden geçtiğimizde söyledim. Boran bana ‘Allah verir, Allah alır’ dedi. Boran 13 yaşında ve Göksel’e çok benzer.Acılara tevekkül etmemiz lazım. Hayat bir şekilde devam ediyor. Acımı kalbimde yaşıyorum. Babamın cenazesinde siyah elbisemi giydim, topuklu ayakkabılarımı giydim, saatimi taktım, saçlarımı yaptım… O bir uğurlama çünkü, ağlamadım cenazede… Ağlamadım diye üzülmedim mi yani?Göksel’in cenazesine gidemedik. Boran da gitmedi. Annem ve abim oradaydı. ‘Anneciğim ben babamın cansız bedenini uğurlamak istemiyorum’ dedi. O dakikadan sonra bir şey söylemedim. 2003’te çok büyük bir aşkla evlenmiştik."