Sercan Yaşar tahliye edildi: Uyuşturucu soruşturmasında etkin pişmanlık kararı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, savcılığa verdiği ifadenin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sercan Yaşar tahliye edildi: Uyuşturucu soruşturmasında etkin pişmanlık kararı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre Sercan Yaşar, cezaevinden adliyeye getirilerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Yaşar’ın, hakkındaki suçlamalar ve dosya kapsamındaki diğer şüphelilerle ilgili bildiklerini anlattığı öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından Yaşar’ın, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği bildirildi.

Savcılıkta alınan ifadenin ardından yapılan değerlendirme sonucunda Sercan Yaşar’ın tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda “ünlülerin torbacısı” olarak anılan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Bu süreçte “uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, satmak ve kullanımına yer sağlamak” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu toplam 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyaya ilişkin adli sürecin ise devam ettiği belirtildi.

Herkes altına bakarken servet oraya aktı! 1982'den beri görülmemiş ralliHerkes altına bakarken servet oraya aktı! 1982'den beri görülmemiş ralliEkonomi
Eski belediye başkanının öldürüldüğü saldırıda itiraf: 175 bin TL için yaptım ama parayı alamadımEski belediye başkanının öldürüldüğü saldırıda itiraf: 175 bin TL için yaptım ama parayı alamadımYurt
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYurt
uyuşturucu tahliye edildi Etkin Pişmanlık
Günün Manşetleri
İstanbul’da 262 işletme kapatıldı...
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Barajlar doluluk oranlarında son durum
Öcalan için villa yapılıyor iddiasına yanıt geldi
Erdal Timurtaş ve eşi hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
İstanbul genelinde huzur uygulaması
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
İki haftada 90 şüpheli cezaevine gönderildi
BioNTech aşısı Türkiye’ye gelmedi denildi...
Çok Okunanlar
İstanbul’da 262 işletme kapatıldı... İstanbul’da 262 işletme kapatıldı...
Gün boyu elektrikler olmayacak Gün boyu elektrikler olmayacak
Ocak'ta Kar Yağacak mı? Ocak'ta Kar Yağacak mı?
Kış güneşi yüzünü gösteriyor! Kış güneşi yüzünü gösteriyor!
Eşref Rüya 26. Bölüm İzle! Eşref Rüya 26. Bölüm İzle!