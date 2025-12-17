Sercan Yaşar tahliye edildi: Uyuşturucu soruşturmasında etkin pişmanlık kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre Sercan Yaşar, cezaevinden adliyeye getirilerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Yaşar’ın, hakkındaki suçlamalar ve dosya kapsamındaki diğer şüphelilerle ilgili bildiklerini anlattığı öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından Yaşar’ın, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği bildirildi.

Savcılıkta alınan ifadenin ardından yapılan değerlendirme sonucunda Sercan Yaşar’ın tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunda “ünlülerin torbacısı” olarak anılan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Bu süreçte “uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, satmak ve kullanımına yer sağlamak” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu toplam 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyaya ilişkin adli sürecin ise devam ettiği belirtildi.