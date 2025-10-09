Serdar Öktem cinayetinde yeni detay! Şüpheliler saldırıdan saatler önce görüntülendi

İstanbul Şişli’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerden ikisinin saldırıdan iki saat önce bir akaryakıt istasyonunun marketinde alışveriş yaptığı belirlendi.

İstanbul Şişli’de Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne giden bir otomobile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.
Saldırıda otomobilde bulunan avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Öktem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıda kullanılan araç, daha sonra Arnavutköy’de ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında elde edilen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin saldırıdan iki saat önce bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı tespit edildi.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin rahat tavırlarla alışveriş yaptığı görüldü.

