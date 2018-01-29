Seren Serengil’in yorumcu olduğu ‘Duymayan Kalmasın’ programında Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Seren perşembe günü teslim olacağını açıkladı. Demet Akalın da yakın arkadaşının yerine yarın programda yorum yapacak.

Seren Serengil karara uymadı. Gülben Ergen şikayet etti. Seren Serengil için 3 gün ‘zorlama hapis’ kararı çıktı. Seren perşembe günü teslim olacağını açıkladı. Demet Akalın da yakın arkaşının yerine yarın programda yorum yapacak.



NE OLMUŞTU?



Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı.



Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. (Posta)