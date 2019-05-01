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İçişleri Bakanlığından '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanlığından '1 Mayıs' açıklaması
Serhan Bolluk: İşçi de işveren de ekmek teknesini korumalı
Serhan Bolluk: İşçi de işveren de ekmek teknesini korumalı
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Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Serhan Bolluk: İşçi de işveren de ekmek teknesini korumalı

İzmir'de coşkuyla kutlanan 1 Mayıs mitinginde işçiler hükümeti kıdem tazminatı konusunda uyardı. Mitinge katılan Vatan Partisi Genel Saymanı Serhan Bolluk, Kıdem Tazminatı, ekonomik krizin göbeğinde kutlanan 1 Mayısı ve Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı açıklamalarını değerlendirdi.

Serhan Bolluk: İşçi de işveren de ekmek teknesini korumalı

1 Mayıs alanlarından hükümeti işçiler "kıdem tazminatıma dokunma" sloganlarıyla uyardı.

İzmir Gündoğdu Meydanında partisiyle beraber kutlamalara katılan Vatan Partisi Genel Saymanı Serhan Bolluk hiç bir hükümetin kıdem tazminatına dokunamayacağını dile getirdi.

Bolluk bugün kutlanan 1 mayısı bir ekonomik krizin göbeğinde kutlandığını dile getirerek Türkiye'nin Asıl ihtiyaçının ekmek teknelerini korumak olduğunu vurguladı.

Ekmek teknesinin korunmasının bir iktidar meselesi olduğunu söyleyen Bolluk, çözümün Milli Hükümet'te olduğunu söyledi.

Bolluk, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı" açıklamasını değerlendirdi. 

Amerikanc bir iktidar modelinin son zamanlarda dillendirildiğini söylen Bolluk, tek çözümün Vatan Partisi'nin önerdiği Milli Hükümet Modeli olduğunu dile getirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #1 mayıs
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