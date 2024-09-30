Serhat Akın'a saldırı davasında 5 kişi tutuklandı, şok itiraflar!

İstanbul Beykoz’da Serhat Akın’a yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmaları istenen 6 şüpheliden 5'i, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli M.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Serhat Akın’ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve olay sırasında motosikleti kullandığı öne sürülen O.M., silahla ateş ettiği iddia edilen O.D. ile birlikte E.Ü., İ.T., Y.G. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 şüpheli, "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verirken, şüpheli M.A. yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şartı ile serbest bırakıldı.

250 Bin Lira İtirafı

O.D., emniyetteki ifadesinde, yurt dışında firari durumda olan H.Ş.'nin kendisine 250 bin lira karşılığında Serhat Akın'ı vurmasını istediğini, bu teklifi kabul ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. O.D.'nin, saldırı sonrasında aldığı 250 bin lirayı motosiklet sürücüsü O.M. ile paylaştığı tespit edildi. Ayrıca, H.Ş.'nin Haziran ayında Kumburgaz’da meydana gelen silahlı bir cinayetin de faili olduğu belirlendi.

H.Ş. ve M.A.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.