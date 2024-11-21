Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya mesaj!

Akın, uğradığı saldırı sonrası geçirdiği bir dizi operasyonun ardından, sosyal medya hesabından acılı fotoğraflarını paylaşarak kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Ilıcalı’ya yükledi.

Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden biri olan Akın, yaptığı paylaşımlarda Ilıcalı'nın sözde verdiği desteği eleştirerek, "Gerçek destek ve yanımda olmak başka bir şey, ama ne yazık ki benim için gerçek olan yalnızlık oldu" şeklinde ifadeler kullandı:

"Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp “Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu” demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe’de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor’da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadiköyboğasıyım. Bugünler de geçicek Allah büyük."