Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören! Son yolculuğuna uğurlandı

Törene katılan isimler arasında yer alan Barış Falay, Kılıç'ın kaybının erken bir kayıp olduğunu söyleyerek, "Üzgünüz çok erken bir arkadaşımızı kaybettik. Saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Umarım sizler de aynı saygı ve hürmetle yaklaşırsınız. Emekçi insanlarız hepimiz. O yüzden sizlerden saygı bekliyoruz. Bir genç ölümü oldu. O yüzden dayanması daha zor. Sabır göstermek daha zor tüm sevenlerine sabır diliyorum" şeklinde konuştu.