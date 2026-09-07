Serhat Kılıç'ın ölümünde olay yeri raporu çıktı! Sehpadaki metal kutu ve rulo paralar dosyada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı raporda, ikamette uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ile kullanım aparatlarının ele geçirildiği bilgisi yer aldı. Kılıç'ı evde hareketsiz bularak ekiplere haber veren 8 yıllık kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ise savcılığa verdiği ifadede usta oyuncunun son günlerine, yaşadığı sağlık sorunlarına ve madde kullanımına dair çarpıcı anlatımlarda bulunduğu öğrenildi.

KAPI ZORLANMAMIŞ VE EVİN GİRİŞİNDE KIRIK TABAK BULUNDU

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ayrıntılı tutanakta dairedeki fiziki bulgular sıralandı:

İkametin bulunduğu sitenin ve bina girişinin güvenlik kameralarıyla donatıldığı, giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı kaydedildi.

Çelik giriş kapısında herhangi bir zorlama ya da kurcalama izine rastlanmadı, kapının üzerinde anahtar bulunmadığı saptandı.

Evin koridorunda ve salon girişinde aynı renk ve desene sahip porselen bir tabağa ait kırık parçaların dağınık halde yerde olduğu görüldü.

SEHPADA METAL KUTU VE VALİZDE RULO 200 LİRALIK BANKNOTLAR

Polis ekiplerinin ev içinde yaptığı detaylı aramalarda şüpheli maddeler tutanak altına alındı:

Salondaki ahşap sehpa üzerinde yer alan metal kutuda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki ve poşet içinde sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Kitaplığın önünde duran kumaş valizin içinde ise siyah renkli klipsli poşette uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki ile kullanım materyali olarak değerlendirilen rulo haline getirilmiş 3 adet 200 TL'lik banknot bulundu.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SETTEN ATILDIĞINI SÖYLEDİ

Oyuncunun cansız bedenini bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün savcıya verdiği resmi ifade ortaya çıktı. Kılıç'ı 8 yıldır tanıdığını belirten Esmergül, son telefon görüşmelerini şöyle aktardı:

"Kendisiyle en son perşembe günü telefonla görüştük. Oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konuyu konuştuk. Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Hem benimle hem set ekibiyle tartıştıktan sonra aramalara cevap vermedi. Küstüğü zaman 5-6 gün konuşmadığı olurdu, bu yüzden başta şüphelenmedim."

İÇİME DOĞDU VE EVE GİTTİM: KOKU VE KLİMA DETAYI

Pazartesi günü yapmayı planladığı ziyareti öne çekerek eve gittiğini anlatan Esmergül, karşılaştığı acı tabloyu savcılık tutanağında paylaştı:

"Pazar günü içime doğdu ve yanına gitmek istedim. Yedek anahtarla içeri girdim. Yerde kırık tabak parçaları vardı. İçerisi oldukça soğuktu ve klima çalışıyordu. Kendisine dokunduğumda vücudunun kaskatı kesildiğini anladım ve öldüğünü fark edince ekiplere haber verdim. Boyun fıtığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastanede tedavi görüyordu ve boyunluk takıyordu."

KIZ ARKADAŞININ İFADESİNDEKİ MADDE DETAYI

Emniyetteki ilk beyanında Kılıç'ın madde veya alkol bağımlılığı bulunmadığını söyleyen Esmergül'ün, savcılıkta verdiği detaylı ifadede ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Kimseyle bir husumeti yoktu" şeklinde konuştuğu kayıtlara geçti.

Kılıç'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak kapsamlı otopsi ve toksikoloji raporunun ardından kesinlik kazanacak.