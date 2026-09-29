Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında deprem! 5 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında deprem! 5 kişi daha tutuklandı
Yayınlanma:

Soruşturma kapsamında kritik isimler hakkında tutuklama kararı çıkarken, diğer şüpheliler için adli kontrol hükümleri uygulandı.

TUTUKLANAN VE ADLİ KONTROL VERİLEN İSİMLER NETLEŞTİ

Tutuklanan Şüpheliler: Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi ve Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf ile Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.

Adli Kontrol Kararı Verilenler: Şüphelilerden Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Yasa dışı bahiste 4.1 milyar TL'lik vurgun! 12 ilde eş zamanlı operasyon: 30 gözaltıYasa dışı bahiste 4.1 milyar TL'lik vurgun! 12 ilde eş zamanlı operasyon: 30 gözaltıGündem
soruşturma tutuklama
Günün Manşetleri
MGK'dan 8 maddelik bildiri
Tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
TFF, bahis soruşturmasında 448 idareciyi PFDK'ya sevk etti
Fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyon
Gaziantep merkezli 30 milyonluk ilaç vurgunu
2026 TÜİK istihdam verileri açıklandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!
Süresiz nafaka kararı iptal edildi
Çok Okunanlar
Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı! Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı!
CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm
Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!