Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında deprem! 5 kişi daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında kritik isimler hakkında tutuklama kararı çıkarken, diğer şüpheliler için adli kontrol hükümleri uygulandı.

TUTUKLANAN VE ADLİ KONTROL VERİLEN İSİMLER NETLEŞTİ

Tutuklanan Şüpheliler: Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi ve Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf ile Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.

Adli Kontrol Kararı Verilenler: Şüphelilerden Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.