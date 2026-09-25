Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 11 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasındaki işlemleri mercek altına aldı. İnceleme sonucunda 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, aynı kişilere 2 yıl süreyle işlem yasağı getirildi. Süreçte iki aracı kurum da yaptırımdan payını aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 11 kişi hakkında suç duyurusu
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemleri incelemeye aldı. İnceleme sonucunda kurul, 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Aynı kişilere ayrıca 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulandı.

SPK'nın 2026/65 sayılı bültenine göre suç duyurusunda bulunulan isimler şöyle sıralandı: İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan. Bu isimler hakkındaki suç duyurusu, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamında yapıldı.

İKİ ARACI KURUMA DA YASAK GELDİ

Kararın kapsamı bireysel isimlerle sınırlı kalmadı. Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ'ye de OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uyguladı. Buna ek olarak, işleme karışan 5 kişinin tüm lisansları, işlem yasağının süresi boyunca geçerli olmak üzere iptal edildi.

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