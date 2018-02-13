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Serpil Kemalbay gözaltına alındı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Ankara'da gözaltına alındı. Kemalbay hakkında 4 gün önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Serpil Kemalbay yakalama kararı olmasına rağmen HDP kongresinde görülmüştü

Serpil Kemalbay gözaltına alındı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin pazar günü yapılan 3. Olağan Büyük Kongresi'nde terör propagandası içerikli konuşma yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Kemalbay Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde gözaltına alındı.

Kemalbay'ın yanında bulunanlardan bazılarının polise direnerek, gözaltı işlemini engellemeye çalıştıkları öğrenildi.

Kemalbay, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #serpil kemalbay #hdp #ankara
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