Önce İl Başkanı resmen açıkladı şimdi ise milletvekilleri İzmir'de HDP-CHP ittifakının temellerini atıyor. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı olan İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, CHP ile İyi Parti'nin adayı Tunç Soyer için çalışma yürüteceklerini açıkladı.

Bu açıklama ile HDP-CHP-İyi Parti ittifakı resmen tescil edilmiş oldu. Millet İttifakı üyesi partiler, ortak adayı Tunç Soyer için seçmeni ikna çalışmalarına başladı.



Açıklama HDP'nin eski Eş Genel Başkanı, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'dan geldi.



Kemalbay, Tunç Soyer'in seçim çalışmalarına sahada da destek olacaklarını söyledi. HDP'li vekil “İzmir’de demokrasi güçleri tarafından kıymetli bir çalışma yürütülebilir" dedi.



Tunç Soyer'in PKK’nın ele geçirdiği belediyelere kayyum atamasına karşı olduğunu hatırlatan Kemalbay, hedeflerini açıkladı.



Batı illerinde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kararı alan HDP'nin asıl hedefi ise kayyum atanan belediyeler.



HDP İzmir milletvekili Kemalbay "Biz yerel seçimlere başlarken bir strateji belirledik. Kürt illerinde kayyumları indirmek. Batı da ise AKP-MHP'yi geriletmek" ifadelerini kullandı.







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