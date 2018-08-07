Çin Halk Cumhuriyeti ilk hipersonik roketini test etti. Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen hava aracı ses hızının 6 katına ulaştı.

Çin Halk Cumhuriyeti ilk hipersonik hava aracını test etti.



Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen hipersonik hava aracı Starry Sky-2 ses hızının altı katı hıza ulaşmayı başardı.



China Daily gazetesinin haberine göre hipersonik araç katı yakıtlı roketle harekete geçti, daha sonra roketten ayrılarak kendi bağımsız sistemiyle yola devam etti.



Yaklaşık 10 dakika süren test uçuşunda, hipersonik hava aracı 30 kilometre irtifaya ulaştı. Saatte 7 bin 344 kilometre hıza ulaşan aracın geliştirilmesi 3 yıl sürdü.



Hipersonik hava araçları nükleer silahların ve balistik füzelerin taşınmasında kullanılabiliyor.



Hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.



ulusal.com.tr