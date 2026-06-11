"Sevdiğim kadını istemsizce öldürdüm" dedi! Gülhan Taş davasında katil zanlısından kan donduran savunma

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya, hayatını kaybeden Gülhan Taş'ın aile yakınları, taraf avukatları ve tutuklu sanık Mehmet Say katıldı. Mahkeme başkanı tarafından iddianame özetinin okunmasıyla başlayan yargılamada, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanığa savunmasını yapması için söz hakkı verildi.

"SEVDİĞİM KADINI İSTEMSİZCE ÖLDÜRDÜM"

Olay anında kendinde olmadığını ve yaşananlardan ötürü çok büyük bir pişmanlık duyduğunu iddia eden tutuklu sanık Say, mahkeme salonunda "Sevdiğim kadını istemsizce öldürdüm." ifadelerini kullandı. Sanığın bu savunmasının ardından müşteki avukatı söz alarak mahkeme heyetine taleplerini iletti. Bugüne kadar toplanan delillerin dikkate alınmasını isteyen avukat, sanığın tutukluluk halinin sürmesini ve kanunların elverdiği en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının ve sanığın beyanları sonrasında görüşü sorulan mütalaa makamındaki Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutuklu yargılanmaya devam etmesini istedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Say'ın mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 24 Eylül tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 8 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da meydana geldi. Gülhan Taş, sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktığı esnada eski erkek arkadaşı Mehmet Say'ın bıçaklı saldırısına uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Say hakkında hazırlanan iddianamede, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.