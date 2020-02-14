Sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel Cuma mesajları... 14 Şubat'a özel anlamlı Cuma mesajları

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi; gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte af diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma gününüz mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun... Hayırlı cumalar...

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