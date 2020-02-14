Sevgililer gününde dünyanın çiçeği Antalya’dan

Sevginin kuşkusuz en güzel ifadesi çiçekler… Sevgililer günü dolayısıyla kesme çiçekte satış patlaması yaşandı. Bu özel günde dünyanın çiçeği Antalya’dan gitti.

Türkiye’de kesme çiçek üretiminin en önemli merkezi olan kentten, sadece Sevgililer Günü için yurt dışına 60 milyon dal, iç piyasaya ise 50 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

27 ülkeye ihraç edilen çiçeklerde kırmızı karanfil başı çekti. Bu sayede çiçek üreticisi bir nebze olsun nefes aldı.

Çiçek üreticilerine daha da çok nefes aldıracak güzel günler sırasıyla kapıda.

Sektör, yılda özel günler dahil 600 milyon dal çiçek ihracatı yapıyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, ‘her gününüz sevgililer günü olsun’ diyor.

‘Çiçekler dalında kalsın’ ve ‘çiçek göndermeyin bağış yapın’ gibi yaklaşımlara da sektör temsilcisinden yanıt geldi.

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