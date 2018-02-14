Suriye’de teröre karşı mücadele veren kahraman Mehmetçiğimiz, Sevgililer Günü münasebetiyle yapılan toplu nikah organizasyonunda unutulmadı.

Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi Onikişubat Belediyesi tarafından organize edilen 30 çift ‘evet’ diyerek dünya evine girdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in kıydığı nikah töreninde Suriye’deki Mehmetçiğe moral mesajları yollandı.



Duaların edildiği ve şehitler için saygı duruşunun yapıldığı etkinlikte Türk Bayrakları ile askerimizin daima yanındayız mesajları verildi. Evlenen çiftlere Başkan Hanefi Mahçiçek nikah cüdanını ve sürpriz hediyeler takdim etti. Sevgiler Gününde çok mutlu olduklarını aynı zamanda Suriye’deki Zeytin Dalı Harakatı'nda görevli askerlerimize de minnettar olduklarını söyleyen çiçeği burnunda çiftler Türk Bayrakları ile objektiflere hatıra pozu verdiler.



Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Sevgililer günü münasebetiyle geleneksel hale getirdiğimiz toplu nikah töreninde 30 çiftimizin nikahlarını kıydık. Bu mutlu günlerimizi Afrin’de kahramanca savaşan Mehmetçiklerimize borçluyuz. Allah ordumuzu daima muzzaffer kılsın” diye konuştu.



Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temennisi olan 3 çocuk yapın diyerek çiftlere yeniden hatırlatmayı da ihmal etmedi. Bu arada Suriye’den gelip Türkiye’ye yerleşen ve Türkiye vatandaşı olan bir çift ise toplu nikah töreninde evlilik cüzdanını Belediye Başkanı Mahçiçek’in elinden aldı. Suriye’den gelen ve vatandaş olan çift ise “Türkiye artık vatanımız oldu. Türkiye’yi seviyoruz ve Suriye’deki Mehmetçik galip gelecektir” diye konuştu.





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